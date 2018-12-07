Участники войны в Йемене ведут переговоры об освобождении 5 тыс. пленных

Сана, , 13:25 — REGNUM В окрестностях Стокгольма при посредничестве ООН проходят переговоры между участниками войны в Йемене при посредничестве ООН. Повестка дня включает широкий круг вопросов, включая перспективы формирования переходного правительства.

В этой связи спецпредставитель ООН Мартин Гриффит заявил, что «такой ход событий является обнадеживающим началом» хотя бы потому, что участники гражданской войны в Йемене договорились при содействии Красного Креста об освобождении не менее пяти тысяч пленных.

В сентябре неудачей окончилась попытка организовать переговоры по мирному урегулированию в Йемене, которые должны были состояться в Женеве. Переговоры были сорваны из-за неприбытия делегации повстанцев. Теперь усилия министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём, которая призвала прекратить кровопролитие в Йемене, где с середины десятилетия погибли уже более 10 тысяч человек, стали давать хоть какие-то результаты.

В ходе начавшихся переговоров обсуждаются меры по укреплению доверия между враждующими сторонами и возможность формирования переходного правительства. Другими темами являются возобновление работы аэропорта в столице Йемена Сане и прекращение огня в портовом городе Ходейда.

Йемен — одна из самых бедных арабских стран. Численность населения — более 25 миллионов человек. Среди них чуть больше половины — сунниты, остальные шииты. Шиитские повстанцы — хуситы контролируют большую часть страны. Они захватили столицу Йемена Сану. Шиитов активно поддерживает поставками оружия Иран, суннитов — Саудовская Аравия, которая совместно с другими странами наносит по повстанцам удары с воздуха.

Межконфессиональный конфликт в Йемене переплетается с региональным и политическим и вписывается в давнее противостояние между Ираном и Саудовской Аравией за господство в регионе. Так что начавшиеся переговоры демонстрируют, что военного решения затянувшегося конфликта не видно, и в ход запущена дипломатия.