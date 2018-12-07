ЕС не имеет единой позиции по новым санкциям против РФ — СМИ

Брюссель, , 13:23 — REGNUM Среди представителей стран Евросоюза на сегодняшний день нет единой позиции по вопросу введения очередных антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом 7 декабря сообщил журналистам в Брюсселе источник в дипломатических кругах.

«Некоторые страны хотят поднять вопрос о санкциях, другие — нет. Пока по этому вопросу среди 28 стран нет согласия», — цитирует слова источника ТАСС.

По словам неназванного собеседника агентства, страны Евросоюза в настоящее время продолжают обсуждать произошедшее в Керченском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля украинских ВМС, нарушивших госграницу РФ. Два катера и буксир были отконвоированы в Керчь, а экипажи кораблей позднее были арестованы по решению суда.

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