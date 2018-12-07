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Реформисты настаивают на отмене в Эстонии образования на русском языке

Политика

Ранее этот законопроект не набрал нужного количества голосов депутатов

Таллин, 7 декабря 2018, 13:09 — REGNUM  Представители оппозиционной Партии реформ в Эстонии не теряют надежды на то, что парламент страны примет предложенный ими законопроект, который предполагает отказ от русских школ и полный перевод образования на государственный язык. Соответствующий проект закона снова внесён в Рийгикогу (высший законодательный орган Эстонии). Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

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Уточняется, что документ, поданный 7 декабря, вновь принят в производство решением правления парламента, пишет rus.err.ee.

Как сообщало ИА REGNUM, идея оппозиционной Партии реформ Эстонии о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения не была поддержана эстонским парламентом. В ходе голосования 4 декабря эту идею, которая принадлежит бывшему министру образования Эстонии Юргену Лиги, поддержали 50 депутатов из 69 присутствующих в зале Рийгикогу. Реформистам не хватило всего одного голоса для того, чтобы предложение было сделано правительству. Только два депутата проголосовали против, а еще 15 уклонились.

По замыслу реформистов, парламент мог бы предложить правительству ввести «единое и эстоноязычное дошкольное и школьное образование».

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