Реформисты настаивают на отмене в Эстонии образования на русском языке

Таллин, , 13:09 — REGNUM Представители оппозиционной Партии реформ в Эстонии не теряют надежды на то, что парламент страны примет предложенный ими законопроект, который предполагает отказ от русских школ и полный перевод образования на государственный язык. Соответствующий проект закона снова внесён в Рийгикогу (высший законодательный орган Эстонии). Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

Читайте также: В Эстонии думают о возможности отказа от русского языка в школах и детсадах

Уточняется, что документ, поданный 7 декабря, вновь принят в производство решением правления парламента, пишет rus.err.ee.

Как сообщало ИА REGNUM, идея оппозиционной Партии реформ Эстонии о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения не была поддержана эстонским парламентом. В ходе голосования 4 декабря эту идею, которая принадлежит бывшему министру образования Эстонии Юргену Лиги, поддержали 50 депутатов из 69 присутствующих в зале Рийгикогу. Реформистам не хватило всего одного голоса для того, чтобы предложение было сделано правительству. Только два депутата проголосовали против, а еще 15 уклонились.

По замыслу реформистов, парламент мог бы предложить правительству ввести «единое и эстоноязычное дошкольное и школьное образование».

Читайте ранее в этом сюжете: Сейм Латвии принял закон о переводе русских школ на латышский язык