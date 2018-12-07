Гройсман: конституция Украины снова нуждается в изменении

Киев, , 13:03 — REGNUM В конституцию Украины нужно внести новые изменения касательно децентрализации, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 7 декабря «112 Украина».

По его словам, реформа децентрализации должна быть закреплена в конституции страны, потому что в 2019 году «изменения должны стать необратимыми».

Напомним, процесс изменения конституции на Украине начался еще в 2015 году, когда Верховная рада поддержала предварительные изменения в основной закон государства. Однако дальше этого дело не пошло.

Также в то время около здания Верховной рады проходил митинг противников изменения конституции. Протестующие бросали дымовые шашки, газовые баллончики и даже одну боевую гранату.