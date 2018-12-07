450 лишних чиновников МВД и 4,5 тысячи полицейских хотят уволить в РК

Астана, , 12:57 — REGNUM Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов объявил о грядущем сокращении в своем ведомстве. Штат министерства уменьшится на 10 процентов — на 450 человек. Сокращение предусмотрено проектом дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2018−2021 годы.

«Будут упразднены излишние управленческие звенья, мы не будем сокращать следователей, участковых, оперуполномоченных. Мы пойдем по управленческим аппаратам. По центральному аппарату министерства и его ведомствам и аппаратам территориальных органов полиции планируется сокращение порядка 450 руководителей», — заявил министр.

Касымов объявил, что после сокращения министерство получит экономию фонда оплаты труда в размере 16 миллиардов тенге (2,88 млрд рублей). За счет этих денег будет повышена зарплата оставшимся полицейским.

Сейчас в Казахстане на 100 тысяч человек приходится 471 полицейский. Касымов заявил, что хочет привести это соотношение в соответствие с нормами ООН — 300 полицейских на 100 тысяч населения, чтобы приблизиться к европейским стандартам.

Также органы внутренних дел готовы отказаться от выполнения охранных функций. Это позволит сократить в стране еще 4,5 тысячи полицейских с экономией 5,5 миллиарда тенге. После выполнения этих мер на 100 тысяч граждан Казахстана будет приходиться всего 373 полицейских, сообщил министр.

Часть мер по охране правопорядка при этом планируется переложить на граждан. МВД намерено разработать специальное мобильное приложение для информирования о фактах нарушений общественного порядка с функцией обратной связи. Если информация о правонарушении, зафиксированном гражданином, подтвердится, а нарушителя поймают и оштрафуют, то бдительный гражданин вправе будет рассчитывать на 40% от суммы штрафа. 50 процентов штрафа уйдут государству, а 10 — фирме, которая разрабатывает приложение.

Планы министерства уже раскритиковал спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что Нью-Йорк лет 10 лет назад превратился в один из самых преступных городов мира.

«Затем они навели порядок. Это сумел сделать мэр города Майкл Блумберг. Я у него интересовался, он сказал, что им пришлось увеличивать штат полицейских. Конечно, рейтинги важны, но, в конце концов, мы живем не для них, а для того чтобы обеспечить спокойную жизнь нашему населению», — заключил Токаев.

Напомним, идея реформирования МВД стала очень популярной в Казахстане после трагической гибели фигуриста Дениса Тена. 25-летнего олимпийского чемпиона убили днем, недалеко от оперного театра в центре Алма-Аты. На него напали с ножом грабители, решившие скрутить зеркала с машины спортсмена. В результате обильной кровопотери молодой человек скончался в больнице.

После этого общественность стала требовать навести порядок в МВД. Сократить общественники просили только одного человека — министра Касымова.