Дамаск, , 12:54 — REGNUM Прошедшая ночь была отмечена ожесточенными боевыми столкновениями в районе Идлибской демилитаризованной зоны. Сирийская арабская армия накрыла огнем группу исламистов, которая перемещалась из района населенного пункта Аль-Латамина в район населенного пункта Массанах.

Это оказались боевики группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данная группировка входит в состав Свободной сирийской армии, которую поддерживает Турция.

После нанесения удара по району у н.п. Массанех сирийские военные обстреляли позиции джихадистов у населенных пунктов Арабин и Маркабех. Исламисты отрыли ответный огонь. Обмен ударами продолжался всю ночь с 6 на 7 декабря.

Местные наблюдатели отмечают высокую активность разведывательной авиации ВКС РФ последние два дня. Самолеты Ил-20 на низкой высоте ведут наблюдение за позициями джихадистов у обозначенной буферной зоны.

Следует заметить, что на днях начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные регулярно фиксируют колонны с нефтью, которые двигаются из Сирии в Турцию и Ирак.

Таким образом, разграбление страны продолжается, и к этому причастны и турецкие партнеры по Астанинскому мирному процессу.