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Экс-губернатор Орловщины назначен заместителем полпреда в СЗФО

Политика

Полномочия нового окружного чиновника определят в ближайшие дни

Санкт-Петербург, 7 декабря 2018, 13:02 — REGNUM  Бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский распоряжением администрации президента РФ назначен на должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Об этом 7 декабря сообщили в полпредстве президента в СЗФО.

Официальная информация о полномочиях и зонах ответственности нового заместителя полпреда будет обнародована в начале будущей недели, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

По данным СМИ, Потомский будет заниматься вопросами экологии Северо-Запада, в том числе, весьма актуальной темой сбора и утилизации мусора и функционирования мусорных полигонов.

Напомним, что недовольство жителей Архангельской области планами по завозу и размещению в регионе мусора из Москвы привело несколько дней назад к массовым уличным выступлениям граждан.

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Вадим Потомский оставил пост губернатора Орловской области 5 октября 2017 года по указу президента РФ. Он возглавлял регион с 26 февраля 2014 года в роли и.о. губернатора, 14 сентября 2014 года был избран губернатором. Официальная формулировка ухода Потомского — «в связи с заявлением о досрочном сложении полномочий». Во главе Орловщины Потомского сменил Андрей Клычков, до этого бывший депутатом Мосгордумы от КПРФ.

С октября 2017 года Вадим Потомский работал заместителем полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Напомним, 7 ноября 2018 года Владимир Путин назначил Александра Гуцана своим полпредом в СЗФО. До этого Гуцан несколько лет был заместителем генпрокурора России.

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