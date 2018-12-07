Не справились: в правительстве Забайкалья произошли первые увольнения

Чита, , 12:48 — REGNUM В правительстве Забайкальского края сегодня, 7 декабря, произведены первые отставки. Спустя месяц после назначения временно исполняющим обязанности губернатора региона бывшего московского чиновника, замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова своих кресел лишились первый заместитель председателя правительства Александр Кулаков и министр сельского хозяйства Владимир Лоскутников. Такой вывод можно сделать из информации с официального сайта регионального правительства.

О причинах отставки, объявленной в ходе совещания членами правительства, не сообщается, но по данным информированных источников ИА REGNUM, нового главу Забайкалья не устроил темп работы высокопоставленных чиновников. Кроме того, обнаружились провалы в системной работе.

В частности, по линии агропромышленного сектора была отмечена неудовлетворительная работа с федеральным центром. Не осталось без оргвыводов и очевидное: плохая подготовка к очередному пожараопасному сезону и упущения в работе по ликвидации последствий паводка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до того, как в июле 2018 года Забайкалье накрыло сильнейшим наводнением, регион полыхал от лесных пожаров. Тысячи гектаров выгорело только потому, что чиновники не подготовили в достаточном количестве технические и людские ресурсы.

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Позднее возникли проблемы с выплатами пострадавшим от наводнения. Многие из них до сих пор не получили полагающиеся выплаты. В конце октября 2018 года Забайкалье, «обезглавленное» по инициативе Натальи Ждановой, обрело временного главу. Указом президента руководить краем было поручено экс-замминистру по развитию Дальнего Востока Александру Осипову.

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