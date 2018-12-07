Должникам в России могут закрыть «лазейки» в законе

Москва, , 12:38 — REGNUM Проект постановления по процедуре банкротства физических лиц, который должен закрыть «лазейки» для должников, обсудили на пленуме Верховного суда России 6 декабря. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, жители страны, проходящие процедуру личного банкротства, благодаря подготовленным разъяснениям не смогут переписывать свое имущество на близких родственников.

Так, кредиторы, согласно подготовленному документу, вправе подключиться к процедуре раздела имущества между должником и его второй половинкой. Сделки, которые посчитают липовыми, можно будет оспорить.

Отмечается, что муж и жена, согласно закону, вправе в любой момент разделить имущество. При этом делить имущество им придется под надзором кредиторов, если у кого-то из супругов долги.

Документ также объясняет, что именно у проходящего процедуру личного банкротства человека ни при каких обстоятельствах забрать нельзя. Закон гарантирует должнику сохранение определенного имущественного минимума.

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