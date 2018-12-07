Бизнесмены Агаларовы попросили суд отклонить иск Демпартии США

Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Президент одной из крупнейших девелоперских компаний России Crocus Group Арас Агаларов и его сын, вице-президент компании, Эмин Агаларов попросили суд США отклонить иск Демпартии США, Национальный комитет которой полагает, что бизнесмены причастны к «российскому делу» о вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом сообщает 7 декабря РБК.

По мнению адвокатов Агаларовых, требования истца в «ошибочны и должны быть оставлены без удовлетворения на основании их предубежденности». Также сторона защиты российских бизнесменов подчеркивает, что в обвинении не прослеживается связь между деятельностью Агаларовых и «российским вмешательством».

Сообщается, что обвинения в адрес бизнесменов выдвинуты на том основании, что они проживают в РФ и имели некоторые контакты с президентом США Дональдом Трампом и членами его команды.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никаких прорывов в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу». По словам официального представителя Кремля, те материалы расследования, что доступны общественному вниманию, вызывают «непонимание и огромное количество вопросов».

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