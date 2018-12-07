Госсобрание Якутии инициирует принятие закона об охране вечной мерзлоты

Якутск, , 12:41 — REGNUM Влиянию глобального потепления на природу Севера и последовавшей за этим деградации вечной мерзлоты уделяется слишком мало внимания. Об этом заявил, выступая на VIII международном форум «Арктика: настоящее и будущее», председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания Якутии Владимир Прокопьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского законодательного органа.

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«Отрадно, что в последнее время уделяется значительное внимание перспективам развития Арктического региона, а также решению экологических проблем на северных территориях, но при этом упускается такое серьезное явление, как вечная мерзлота, — заявил Прокопьев. — Между тем, зона вечной мерзлоты повсеместно распространена на всей территории Арктики, и с ней нам необходимо считаться. Но для этого в первую очередь необходимо создать соответствующую правовую базу».

Депутат подчеркнул, что происходящие в мерзлотных грунтах Арктики изменения требуют введение новых регламентов для строительства. Кроме того, по мнению Владимира Прокопьева, нужно что-то предпринять для решения проблемы с тем, что из-за перемены климата и термокарстовых процессов приходит в негодность всё больше сельскохозяйственных земель республики.

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Вместе с тем депутата отметил, что в результате интенсивного освоения месторождений полезных ископаемых на Севере произошли существенные изменения во всех компонентах природной среды. Наиболее очевидно они проявились в деградации «вечномёрзлых грунтов» на урбанизированных территориях.

«На Крайнем Севере России строительство рудников и сопутствующих им комплексов наземных и подземных сооружений вызвало изменение мерзлотных и геологических условий. За десятилетия хозяйственной деятельности в районах криолитозоны накоплен достаточный опыт сооружения и безопасного использования различных промышленных и технологических объектов. Однако, производственные чрезвычайные ситуации (недавняя авария на руднике компании «АЛРОСА» и другие) показывают, что при проектировании учитываются далеко не все случаи реакции вечной мерзлоты в зонах крупных технологических объектов. В последние годы степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций достаточно высока», — считает Владимир Прокопьев.

Он уверен, что происходящие на северных территориях климатические и почвенные изменения необходимо законодательно адаптировать, и на территориях с вечной мерзлотой это должно стать приоритетной государственной задачей.

«Важно уже сейчас принять решение о правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты, если в очередной раз отговориться от этой очевидной проблемы, то по научным прогнозам примерно к середине двадцать первого столетия от российской вечной мерзлоты останется только пятая часть её современных площадей. Немногие существующие нормативные правовые акты, регламентирующие хозяйственную деятельность в условиях вечной мерзлоты, морально устарели», — пояснил председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания Якутии.

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В республике, по его словам, в мае 2018 года уже принят региональный закон «Об охране вечной мерзлоты», и это первый опыт введения на законодательном уровне понятия «вечная мерзлота». Теперь, уверен Владимир Прокопьев, необходимо создать схему правового регулирования климатических изменений в Арктике, задействованы в её реализации, по мнению Владимира Прокопьева, должны быть республиканские министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, а также архитектуры и строительного комплекса, а порядок должен быть установлен правительством Якутии.

Силами региональных ведомств предлагается провести государственную регистрацию факторов, влияющих на состояние вечной мерзлоты, установить обязательные требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в том числе к работам и услугам. Также планируется ввести ограничения на виды деятельности, оказывающие опасное воздействие на состояние вечной мерзлоты на соответствующей территории, и провести учёт уровней такого воздействия.

Кроме того, Владимир Прокопьев предложил создать и внедрить единую систему фонда информации о вечной мерзлоте, базой для него должны стать мониторинг состояния мерзлотных грунтов и геокриологический прогноз. Мониторинг планируется проводить на базе Республиканского центра экологического мониторинга, а также в специализированных геокриологических стационарах и полигонах научных организаций. В результате должны быть определены неустойчивые земельные участки, предрасположенные к деградации вечной мерзлоты на территории Якутии, за которыми будет установлен контроль.

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«В законе этот механизм представлен мерзлотным надзором. Широко будет привлекаться наша наука. И первоочередным заданием является разработка системы нормирования. При получении прогнозов неблагоприятных уровней состояния вечной мерзлоты юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых влияет на ее состояние, обязаны проводить мероприятия по уменьшению уровней воздействия. При изменении уровня состояния вечной мерзлоты, когда создается угроза жизни и здоровью человека, принимаются экстренные меры по защите населения в соответствии с законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — пояснил Владимир Прокопьев.

Он назвал один из важных аспектов разрабатываемого закона норму, предусматривающую проведение геотехнического мониторинга инженерных объектов и застраиваемых территорий для эксплуатационной надежности и промышленной безопасности инженерных объектов сохранности окружающей среды и минимизации экологического ущерба от осуществления хозяйственной деятельности. По его словам, это необходимо для контроля над безопасностью линейных объектов, гидротехнических сооружений и других опасных промышленных объектов. В настоящее время данная норма работает и показывает свои первые результаты на Чаяндинском месторождении и при эксплуатации нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», газопровода «Сила Сибири».

Владимир Прокопьев также отметил, что для расширения информационного ресурса о криолитозоне, получения качественной информации для обеспечения обоснованных проектных решений и прогноза состояния природно-технических систем в процессе освоения, разработки научных рекомендаций и обеспечения экологической безопасности Арктического региона необходимо ввести научное сопровождение при проведении проектно-изыскательских и геологоразведочных работ в регионе.

«Отдельные нормы закона уже действует, скоро будет приняты все предусмотренные законом подзаконные акты и механизм заработает в полную силу. В настоящее время разрабатывается законопроект, устанавливающий административную ответственность. Но надо отметить, что с такой глобальной проблемой республике не справиться самостоятельно, нужна поддержка федерального центра, нужно достичь понимания, что этот вопрос требует незамедлительного решения. Правовое регулирование позволит комплексно решить все проблемы, связанные с фактором мерзлоты, разработать подзаконные нормативные акты, и самое главное, обеспечить научное сопровождение освоения Арктики», — сказал депутат Госсобрания Якутии.

По его мнению, всё это в комплексе позволит обеспечить сохранность вечной мерзлоты, тем самым сберечь окружающую среду, объекты инфраструктуры, социальные и производственные объекты и, как следствие, предотвратить огромнейшие затраты госбюджета и убытки народному хозяйству в целом.

«Вечную мерзлоту можно использовать очень даже эффективно, до настоящего времени она дает нашим ученым новые открытия, которые можно использовать как в промышленности, так и для улучшения жизнедеятельности населения», — резюмировал председатель постоянного комитета Ил Тумэн.

В завершение своего выступления Владимир Прокопьев предложил включить в Резолюцию форума принятие федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты», а также разработку и принятие федеральной межведомственной программы «Вечная мерзлота России» и создание геокриологической карты Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, сваи, на которых стоят дома в столице Якутии, из-за глобального потепления начнут терять устойчивость уже к 2020 году. Об этом заявлял летом 2017 года инженер-строитель с тридцатилетним стажем, соавтор законопроекта «Защита и рациональное использование вечной мерзлоты» Эдуард Романов. Он уверен, что угроза обрушения многоквартирных домов в Якутске вполне реальна, а потому предлагал признать таяние мерзлоты стихийным бедствием.

«Всё, что строится сегодня, — строится по устаревшим СНиПам и нормативам, пригодным к тем условиям мерзлоты, которых больше нет! — заявлял Эдуард Романов. — Менять нужно очень многое — и СНиПы, и законные и подзаконные акты с учетом прогнозных изменений на будущее, закон о государственной экспертизе и Градостроительный кодекс. И, кроме того, необходимо признать таяние мерзлоты стихийным бедствием, приводящим к стремительному разрушению наших домов, и ввести много ограничительных мер, например, по этажности».