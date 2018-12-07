Глава Минстроя призвал беречь Градостроительный кодекс «от волн правок»

Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Градостроительный кодекс (ГК) нужно править только в действительно необходимых случаях, а не когда захочется. К бережливому отношению к документу призвал министр строительства РФ Владимир Якушев на форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За последние годы мы над этим документом очень сильно потрудились, очень много что туда навносили. И мы видим, что нормы в кодексе очень часто противоречат друг другу!» — подчеркнул Якушев.

«Очень сильно этим грешит федеральный уровень», — заметил чиновник. Регуляторы порой «не задумываются о том, для чего вообще существуют своды правил и нормативно-техническая документация», — посетовал министр.

По его мнению, к кодексу нужно относиться как к Конституции России и править только в необходимых случаях. «Многие процедуры должны быть прописаны именно в нормативно-технической базе, а не заноситься в ГК», считает Якушев.

Напомним, в июле 2018 года в Госдуму был внесён законопроект № 503 785−7, который должен инициировать новые поправки в ГК. В проекте предлагается внести новые нормы по изъятию земельных участков.

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