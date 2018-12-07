Клинцевич: Позиция США по ДРСМД еще может поменяться

Москва, , 12:28 — REGNUM Разъяснения заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсона относительно позиции его страны по ДРСМД в Совфеде склонны расценивать как определенный позитивный сигнал, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря. При этом претензии к ракете 9М729 совершенно несостоятельны, указали в верхней палате парламента.

«Имеется ввиду, так сказать, форма подачи материала, к которой прибег заместитель госсекретаря США, что, на мой взгляд, оставляется возможность для переговоров, а главное — для сохранения договора», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

При этом сенатор заверил, что «никто не собирается переоценивать этот брифинг — позиция США еще может тысячу раз поменяться».

"Но нужно использовать даже малейший шанс», — сказал парламентарий.

Вашингтон не станет выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том случае, если Россия откажется от крылатой ракеты 9M729 «Новатор» или уменьшит радиус ее действия. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

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