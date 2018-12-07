В БПП против ввода визового режима с Россией и конфискации бизнеса

Киев, , 12:26 — REGNUM Украине не нужно вводить визовый режим с Российской Федерацией и отнимать бизнес у всех граждан России. Об этом 7 декабря в кулуарах Верховной Рады заявил депутат, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

«Визовый режим не надо вводить. Я не понимаю, что он даст в практическом сенсе? Каким образом он остановит российских шпионов или диверсантов? Россия влияет на выборы в США за тысячи километров, то каким образом визовый режим что-то изменит? Давайте не забывать, что после этого Россия сразу зеркально введет визовый режим для украинцев. Миллионы украинцев продолжают ездить — у кого-то там семья, мать, ребенок. Это то, что разорвать очень сложно. Это может ударить больше по украинцам», — пояснил Гончаренко.

По его словам, Киеву нужно вводить санкции против «бизнесменов, которые поставляют украинское оружие армии России».

«У нас есть граждане России, которые занимаются бизнесом только в Украине. Почему мы должны вводить против них санкции? Например, тут ведут бизнес компании, которые поставляют оружие армии РФ. Конечно, против них нужно вводить санкции. Должен быть дифференцированный подход. Если мы все у всех заберем — это конец любой инвестиционной привлекательности государства. Тогда не стоит ожидать инвестиций», — добавил Гончаренко.

В то же время депутат призвал Киев разорвать дипломатические отношения с РФ.

«Что касается дипломатических отношений, это не является вопросом Верховной Рады. Но моя личная позиция — надо разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией. У нас их почти нет — у нас нет их посла, они находятся на минимальном уровне. Путин отпускает наших заложников или через обмен, когда его заставляет мир, или через международное давление. А не потому что наши дипломаты в Москве могут что-то кому-то объяснить. Там некому объяснять… Дипломатические отношения уже ничего не приносят кроме того, что мы якобы их имеем. Уже лучше открыто сказать, что никаких отношений нет», — подытожил Гончаренко.

Как сообщалось, 3 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о новых санкциях против российских компаний и физических лиц в связи с актом агрессии в Азовском море.

Генпрокурор признался, что это сложное решение, поэтому «его надо серьезно проанализировать, поскольку в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют монополию».

«Тем не менее, уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны. Это моя и юридическая, и политическая позиция», — подытожил Луценко.