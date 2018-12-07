Спецназ армии США останется в Сирии на неопределенное время

Дамаск, , 12:21 — REGNUM Американские СМИ посвятили ряд публикаций планам Вооруженных сил США в Сирии. Речь, в частности, идет о заявлении председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда. Генерал сказал, что процесс стабилизации в восточной Сирии будет продолжаться в течение неопределенного периода времени.

В отношении военнослужащих Командования специальных операций США, которые в настоящее время действуют на востоке Сирии, он отметил, что нет никаких планов по их эвакуации с территории страны.

После разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американские военные планируют создать и подготовить военную группировку из местных войск в количестве 35−40 тысяч человек «для поддержания стабильности» в этом регионе Сирии. В настоящее время подготовку у американских инструкторов прошли 20 процентов от этого количества местных сил.

Фактически озвучены планы создания вооруженных сил квази-государства на востоке Сирии. Данное «государственное» образование будет полностью под контролем США и их союзников. Говоря языком международного права, речь идет об оккупации части территории суверенного государства странами Западного альянса.