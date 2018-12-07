Рогозин посетит США в качестве спецпредставителя президента РФ

Москва, , 12:18 — REGNUM Уже в начале 2019 года Дмитрий Рогозин посетит Соединённые Штаты. По информации пресс-службы «Роскосмоса», в поездке Рогозин выступит в качестве главы госкорпорации и специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области.

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Точные даты пока не называются, однако уточняется, что в настоящее время с американской стороной ведётся обсуждение и согласование программы поездки Рогозина в США, пишет ТАСС. В госкорпорации отметили, что санкции не станут препятствием для работы Рогозина в качестве спецпредставителя президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в связи с ситуацией вокруг Украины руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попал в санкционный список минфина США. Это, в том числе, предполагало запрет на въезд в Соединённые Штаты. В октябре администрация главы Белого дома Дональда Трампа временно вывела Рогозина из-под американских санкций. Этого добилось Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, которое пригласило главу госкорпорации посетить США.

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Напомним, 6 декабря президента РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. В этой должности Рогозин будет курировать все ключевые международные проекты, включая МКС, российско-европейскую миссию «ЭкзоМарс» и совместный российско-казахстанский комплекс «Байтерек».

https://twitter.com/roscosmos/status/1070675158782881792

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