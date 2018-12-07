Власти Мексики подсчитали число участников «каравана мигрантов»

Мехико, , 12:18 — REGNUM Более 9 тыс. уроженцев стран Центральной Америки прибыли на территорию Мексики как участники «каравана мигрантов», передает канал TeleSur 7 декабря.

По данным Национального института миграции Мексики, первый «караван» насчитывал 5981 участника. Второй «караван» привел на территорию страны 1273 человека, «третий» — 2217. Всего власти Мексики насчитали 9471 мигранта из Сальвадора, Гондураса, Гватемалы.

Мигранты находятся в приютах по всей территории Мексики. Власти страны выделяют средства на их содержание.

Напомним, «караван мигрантов» двинулся из Центральной Америки на север в середине октября. Его участники намеревались попасть на территорию США. Часть мигрантов уже подала заявления в миграционные службы США, несколько сотен получили вид на жительство в Мексике, часть мигрантов отказалась от продолжения пути и при помощи властей отправилась домой.

Как сообщало ИА REGNUM 5 декабря, около 800 мигрантов были задержаны погранслужбой в районе мексиканского города Тихуана при попытке нелегально пересечь границу с США.

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