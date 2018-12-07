«Пока Запад говорит, Путин действует»: Порошенко нагнетает истерику

Киев, , 12:07 — REGNUM Россия «угрожает» НАТО своими кораблями в Черном море, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 7 декабря УНИАН.

Украинский президент заявил, что Россия фактически «угрожает» всем подряд: Румынии, Турции и Болгарии, а также странам Прибалтики и вообще всей Европе. Порошенко уверен, что корабли России в Азовском, Балтийском и Черном морях нужны исключительно для «агрессии» Москвы.

«Пока Запад говорит, Путин действует», — многозначительно заметил Порошенко.

Тем не менее никаких реальных доказательств агрессивных намерений России Порошенко так и не предоставил.

Напомним, с 2014 года Украина, потерпев ряд сокрушительных поражений в Донбассе, начала «торговать русофобией». Отсутствие интереса инвесторов, слабая экономика и закредитованность Украины не позволяют ей предложить ничего существенного своим «партнерам», кроме нагнетания антироссийской истерики.