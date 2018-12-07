Разрыв «Большого договора» не повлияет на украинцев в России — дипломат

Киев, , 11:56 — REGNUM «Граждане Украины, которые находятся на территории Российской Федерации, не ощутят правового влияния от разрыва Договора о дружбе и сотрудничестве между Киевом и Москвой». Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский.

«Нужно успокоить украинских граждан, потому что непосредственного правового влияния от прекращения или разрыва этого договора на их судьбы или пребывание в Российской Федерации нет… Пребывание наших граждан на территории РФ регулируется совсем другими соглашениями и нормами… Дипломатические отношения между двумя государствами продолжают действовать. Они не разорваны… Посольство Украины в Москве и наши консульства по всей территории РФ будут действовать и предоставлять нашим гражданам правовую помощь», — заверил Лубкивский.

При этом дипломат не исключает, что Кремль ответит Украине на разрыв «Большого договора».

«Самые плохие шаги Российская Федерация уже сделала, по сути напав на нас и забрав часть нашей территории… Мы исходим из того, что живем в условиях агрессии со стороны Российской Федерации, которая проявляет враждебность, совершая агрессию по отношению к Украине, и поддерживает сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, предоставляя им оружие, оборудование, обмундирование и т. д… С другой стороны, это политический акт. Дипломатия — это дорога в два направления. Однозначно Российская Федерация будет идти на свои шаги, которые будут направлены на то, чтобы ответить на такие действия», — добавил Лубкивский.

Он также призвал забрать у российских олигархов украинские облэнерго и лишить их возможности вести бизнес на Украине.

«Разрыв договора или прекращение его действия — правильный акт, хотя несколько запоздалый. Как пример хочу привести опыт балканских войн. Один из моих коллег в Республике Хорватия, которая получила независимость в худшей ситуации, чем мы находимся сейчас, рассказал: мы полностью обрезали любые отношения с союзной Республикой Югославия или Республикой Сербия… Мы должны быть откровенными и искренними в этой ситуации, если это война, если это агрессия. Отношений с агрессором в форме сотрудничества или торговли, или участия российских олигархов в деятельности наших облэнерго или нашем бизнесе не должно быть. Это принципиальный вопрос», — подытожил Лубкивский.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Верховная рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №0206 «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

В свою очередь депутат, председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский прогнозирует, что расторжение договора о дружбе станет дополнительным препятствием для выполнения Минских соглашений.

Он также выразил опасения за права около 3 млн украинцев, которые находятся на заработках в Российской Федерации.