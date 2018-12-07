Пятница, 7 Декабря 2018 года
12:38:17 МСК

Алексей Анисимов назначен заместителем полпреда президента РФ в ЦФО

Политика

Глава исполкома ОНФ получил новую должность

Москва, 7 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов переходит на другую работу. Теперь он будет занимать должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

Читайте также: Исполком ОНФ возглавил Алексей Анисимов

По информации источника ТАСС в Кремле, соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации президента России Антон Вайно. Предполагается, что в обязанности Анисимова будут в том числе входить вопросы развития гражданского общества, взаимодействие с общественными организациями и НКО. В пресс-службе ОНФ информацию о переходе Анисимова на новое место работы подтвердили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, должность руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов занимает с апреля 2014 года. На этом посту он сменил Андрея Бочарова, который был назначен губернатором Волгоградской области. До этого назначения Анисимов с апреля 2012 года являлся заместителем главы управления президента РФ по внутренней политике, ранее в этом же ведомстве — начальником департамента региональной политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Полпредом в Центральном ФО назначен Алексей Гордеев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить