Алексей Анисимов назначен заместителем полпреда президента РФ в ЦФО

Москва, , 11:54 — REGNUM Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов переходит на другую работу. Теперь он будет занимать должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

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По информации источника ТАСС в Кремле, соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации президента России Антон Вайно. Предполагается, что в обязанности Анисимова будут в том числе входить вопросы развития гражданского общества, взаимодействие с общественными организациями и НКО. В пресс-службе ОНФ информацию о переходе Анисимова на новое место работы подтвердили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, должность руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов занимает с апреля 2014 года. На этом посту он сменил Андрея Бочарова, который был назначен губернатором Волгоградской области. До этого назначения Анисимов с апреля 2012 года являлся заместителем главы управления президента РФ по внутренней политике, ранее в этом же ведомстве — начальником департамента региональной политики.

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