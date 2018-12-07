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Роскосмос ведет переговоры о размещении станций ГЛОНАСС в США

Политика

Российское космическое ведомство устанавливает станции по всему миру, в том числе и в Южной Америке

Астана, 7 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  Роскосмос ведет переговоры по установке станций российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на территории Соединенных Штатов. Об этом 7 декабря сообщил журналистам представитель госкорпорации Анатолий Красников.

По его словам, российское космическое ведомство устанавливает станции по всему миру, в том числе и в Южной Америке.

«Ведём переговоры в том числе с американской стороной, чтобы на территории США поставить», — подчеркнул представитель Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро уведомил, что Россия и Венесуэла заключили договор о распространении системы спутниковой навигации ГЛОНАСС на территорию латиноамериканской страны.

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