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Военный контракт между Сеулом и Вашингтоном принесет США $300 млн

Политика

Вооружение позволит значительно усилить противовоздушную оборону Южной Кореи

Сеул, 7 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  Власти Южной Кореи планирует закупить у Соединенных Штатов десятки ракет для установки на корабли военно-морского флота, сообщает 7 декабря Reuters.

Стоимость контракта может составить $300 млн. Вооружение позволит значительно усилить противовоздушную оборону Южной Кореи, что, в свою очередь, может вызвать недовольство со стороны Северной Кореи.

Напомним, в настоящее время ситуация на Корейском полуострове значительно улучшилась, причиной тому стали контакты между лидерами Южной и Северной Кореи, а также историческим саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНДР сотрудник ЦРУ обсудил детали нового саммита Трампа и Ким Чен Ына

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США и Южная Корея
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