Индонезия окажет помощь Суринаму в обучении дипломатов

Денпасар, Индонезия, , 11:45 — REGNUM В кулуарах 11-го Балийского демократического форума главы МИД Индонезии и Суринама подписали соглашение о сотрудничестве в области обучения дипломатов из Суринама, сообщает Antaranews.

По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, правительство Суринама заинтересовано в изучении развития учебной программы и создании учебных заведений для дипломатов.

Помимо сотрудничества в этой области, министры иностранных дел двух стран также обсудили развитие отношений в экономической сфере. Суринам призвал Индонезию инвестировать в проекты развития инфраструктуры в стране.

С другой стороны, Индонезия призвала Суринам обратиться к сообществу стран Карибского бассейна (CARICOM), чтобы обсудить возможность подписания соглашения о свободной торговле между Индонезией и странами Карибского бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, в кулуарах демократического форума на Бали, который проходит 6−7 декабря 2018 года, глава МИД Индонезии провела двусторонние встречи с главами делегаций Венесуэлы и Италии.

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