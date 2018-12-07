ФосАгро окажет помощь ФАО

Москва, , 11:33 — REGNUM Российская компания «ФосАгро» перечислит Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 1,2 млн. долл. США на изучение и создание программ по устойчивому управлению почвами в Азии, Африке и Латинской Америке. Это первый глобальный совместный проект ФАО и российского бизнеса.

Ключевым компонентом проекта, рассчитанного на два года, является создание региональных сетей почвенных лабораторий (РЕСОЛАН) в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Проект предусматривает усиление возможностей почвенных лабораторий в развивающихся странах, при этом особое внимание будет уделяться оценке качества и безопасности удобрений. Это сотрудничество поможет фермерам вышеуказазнных регионов лучше понимать возможности и особенности почв, на которых они работают. Проект также направлен на укрепление потенциала почвенных лабораторий.

Подписание соглашения было приурочено к мероприятиям в честь Всемирного дня почв. Оно состоялось в штаб-квартире ФАО в Риме. Свои подписи под документом поставили Марсела Вильярреал, директор Управления ФАО по вопросам партнерств и сотрудничества по линии Юг-Юг, и Андрей Гурьев, генеральным директором компании «ФосАгро».

Следует отметить, что у «ФосАгро» уже есть опыт эффективного сотрудничества с организациями ООН. Так совместно с ЮНЕСКО, российская агрохимическая компания уже 5 лет реализует программу «Зеленая химия для жизни», которую также активно поддерживает IUPAC — международный союз по теоретической и прикладной химии. За 5 лет программы молодые ученые из 27 стран получили гранты общей суммой 2 млн долларов США для реализации проектов в области ресурсо и энерго-сбережения, вторичного использования ресурсов и в других направлениях, отвечающих принципам «зеленой химии» и способствующих сохранению уникальных ресурсов Земли для будущих поколений.

Как отметила экс-глава ЮНЕСКО, а сегодня один из независимых директоров компании «ФосАгро» Ирина Бокова: «Я очень рада тому факту, что в ФосАгро расширяет сотрудничество с ООН. Совместный проект ФосАгро и ФАО является своевременной инициативой, направленной на решение глобальных вопросов, изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Особое внимание будет уделено целям, призванным ликвидировать голод и нищету в развивающихся странах, сохранить экосистему нашей планеты, содействовать улучшению здравоохранения».

По данным ФАО, в настоящее время загрязнение почв, в том числе тяжёлыми металлами, такими как кадмий, никель и мышьяк, влияет на продовольственную безопасность в мире из-за снижения урожайности культур и качества продукции. Сегодня треть сельскохозяйственных земель относятся к деградированным, и их площадь продолжает расти. При нынешних темпах потребления, без плодородных почв, человечество не сможет производить продукты питания и построить мир без голода, с учётом прогнозируемой численности населения к 2050 г. свыше 9 млрд человек, убеждены эксперты ФАО, призывая правительства всех стран обеспечить сокращение масштабов загрязнения почв для безопасного будущего нашей планеты.

— «Наша стратегия полностью соответствует целям и задачам ФАО по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и ликвидации голода, и мы высоко оцениваем практический результат от реализации данного проекта. Принимая во внимание масштабы и значительный потенциал проекта, «ФосАгро» сыграет важную роль в налаживании единого мирового научно-информационного механизма, способствующего продвижению технологий и знаний в области устойчивого землепользования и земледелия, тем самым помогая фермерам, земледельцам, аграриям, всем тем, кто активно занимается интенсивной практикой ведения сельского хозяйства, эффективно выращивать сельскохозяйственные культуры без накопления загрязняющих веществ в почвах», отметил генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Возглавляемая Гурьевым компания поставляет удобрения в 100 стран мира. Уникальной особенностью продукции «ФосАгро» является ее максимальная экологическая чистота, вследствие того что сырье для удобрений — апатитовый концентрат — свободно от примесей тяжелых металлов и кадмия. Кстати, совсем недавно поддержку Европейского Союза (ЕС) получила инициатива «ФосАгро» по ограничению оборота удобрений, содержащих кадмий, в странах Европы.