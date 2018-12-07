Сеул приобретет американские противоракеты для системы Aegis

Сеул, , 11:33 — REGNUM Власти Южной Кореи приняли решение купить у Соединенных Штатов на $304 млн зенитных ракет Standard missile SM-2 для американской системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что оборонное ведомство страны утвердило план приобретения указанных зенитных ракет в рамках программы закупок иностранных вооружений. Также агентство по закупкам вооружений Южной Кореи одобрило участие южнокорейской компании Hanwha Corp. в разработке ракет для 230-мм пусковой установки Chunmoo.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что госдеп США одобрил продажу в Японию четырех ракет-перехватчиков Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA на сумму в $133,3 млн.

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