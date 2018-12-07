СМИ «уволили» исполняющего обязанности главы новосибирского Минпромторга

Новосибирск, , 11:32 — REGNUM Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов покинул свой пост. Об этом написали некоторые региональные СМИ, ссылаясь на свои источники в региональном правительстве или на самого Симонова. Однако пресс-служба администрации области информацию об уходе чиновника с поста не подтверждает, указывая на отсутствие соответствующего документа, но и не опровергает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Симонов возглавлял новосибирский Минпромторг с апреля 2014 года, но в новом составе правительства при новом губернаторе Андрее Травникове, он долгое время значился как и.о.

На это СМИ вновь обратили внимание в сентябре, после того как постановлением губернатора был утверждён состав регионального правительства. В нём оставалось всего три чиновника в качестве и.о. — Сергей Федорчук, Николай Симонов и Иван Шмидт.

Тогда же газета «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» сообщила, что «это значит, что именно на этих трёх позициях можно ожидать появления новых лиц — видимо, тех самых «варягов», обещанных Андреем Травниковым вчера, 27 сентября, на брифинге в перерыве сессии заксобрания».

Тем временем ресурс «НДН. инфо» напоминает, что летом именно Николай Симонов выступил с критикой пенсионной реформы, заявив, что «государство не там ищет доходы», а также высказался по поводу повышения налога на добавленную стоимость, отметив, что этого можно было бы избежать, «если бы был легализован ряд вопросов».