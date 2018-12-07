Палестина приветствует решение Генассамблеи ООН по ХАМАС

Рамалла , , 11:34 — REGNUM Власти Палестины приветствовали решение Генеральной Ассамблеи ООН отвергнуть резолюцию США об осуждении партии ХАМАС, сообщает 7 декабря Anadolu.

«Мы не позволим осуждать национальную борьбу палестинского народа», — говорится в заявлении официальных лиц Палестины.

Резолюция, предложенная Соединенными Штатами и поддержанная Израилем, была представлена на голосование совещательного органа Генеральной Ассамблеи ООН, в ее поддержку высказались 57 государств, в то время как отвергли 87 стран.

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