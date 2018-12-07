7 декабря партия ХДС назовет имя преемника Меркель

Гамбург, Германия, , 11:19 — REGNUM 7 декабря в немецком городе Гамбург начинается съезд партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), на котором будет названо имя нового лидера организации, передает канал N-TV.

Министр экономики Петер Альтмайер в эфире радиостанции Deutschlandfunk подчеркнул, что не стоит воспринимать выборы председателя ХДС как выборы будущего канцлера Германии. Он сказал, что кандидатура на пост канцлера будет выбираться за год до выборов в бундестаг, и «никто не может знать, как сложатся обстоятельства» к тому времени.

Тем не менее, на протяжении долгого времени в Германии посты канцлера и лидера ХДС были тесно связаны. Канцлер Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что две эти должности неотделимы друг от друга.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост председателя ведущей немецкой партии претендуют три кандидата: министр здравоохранения Йенс Шпан, генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вернувшийся в политику после многолетнего отсутствия деятель ХДС Фридрих Мерц. Средства массовой информации называют Шпана аутсайдером в гонке за роль лидера партии, которая в течение 18 лет принадлежалоаАнгеле Меркель.

Напомним, в конце октября Меркель объявила, что в декабре покинет пост председателя ХДС и больше не будет избираться на пост канцлера Германии. Срок ее полномочий председателя правительства истечет в 2021 году.