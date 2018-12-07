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Природоохранный департамент Курганской области возглавил юрист

Политика

В Зауралье — новый и.о. заместителя губернатора

Курган, 7 декабря 2018, 11:06 — REGNUM  В Курганской области назначен новый временно исполняющий обязанности заместителя губернатора. Директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона назначена Лариса Галченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

На официальном сайте правительство Курганской области она до сих пор значится в прежней должности заместителя руководителя аппарата правительства — начальника правового управления.

Напомним, предыдущий директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуард Гусев покинул правительство Зауралья 28 ноября 2018 года по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Курганской области покинул очередной директор департамента

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