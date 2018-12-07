В Госдуме опровергли переход дачников на патентное налогообложение

Москва, , 11:00 — REGNUM В Госдуме опровергли сообщения о том, что садоводов и имеющих личное подсобное хозяйства (ЛПХ) будут заставлять покупать патенты, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Законопроект о патенте для ведущих ЛПХ Госдума приняла в первом чтении, и на дачников и садоводов его нормы не распространятся, заверил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Никто не имеет права требовать патент в обязательном порядке. Если у вас есть личное подсобное хозяйство, вы реализуете излишки, и не планируете выходить на уровень более широкой торговой деятельности, то и приобретать патент не нужно… Утверждения, что патент будет обязательным для дачников — просто спекуляция и ложь. А для владельцев личных подсобных хозяйств получение патента имеет добровольный, необязательный характер», — заявил Неверов.

Законопроект готовится ко второму чтению. Возникает вопрос уплаты страховых взносов в случае приобретения ЛПХ патента.

Законопроект, направленный на распространение патентной системы налогообложения на фермеров РФ, Госдума приняла в первом чтении в сентябре. В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании депутаты высказали опасения, что новые нормы затронут также личные подсобные хозяйства (ЛПХ), поскольку текущая редакция документа этого не исключает. Между тем, как заявил член профильного комитета Госдумы по бюджету и налогамВалерий Скруг(«Единая Россия»), инициатива не коснется таких хозяйств — ко второму чтению депутаты планируют уточнить это в тексте законопроекта.

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