Resmi Gazete: Депардье коллекционирует гражданства

Анкара, , 10:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал поправки в соответствующий закон, с целью упрощения процесса предоставления турецкого гражданства, сообщает турецкое правительственное издание Resmi Gazete.

Отныне те иностранцы, которые вложили или вложит в турецкую экономику 250 тысяч долларов, смогут получить гражданство Турции. Ранее фиксированная сумма капитала, предусмотренная для получения права на гражданство Турции, составляла 1 миллион долларов.

Изменения коснулись и пункта о предоставлении иностранцем занятости не менее 100 работникам — сейчас для получения права на гражданство достаточно предоставить занятость не менее 50 работникам.

Кстати, турецкий юридический источник, осведомленный о процедуре получения гражданства в стране, сообщил, что Жерар Депардье может получить гражданство Турции по упрощенной процедуре, согласно решению Эрдогана, за заслуги перед Турцией или крупные инвестиции. Отметим, что с 2015 года по 9 августа 2018 года число иностранных граждан, получивших вид на жительство в Турции, составило 721 735 человек.