Полторак рассказал о планах Киева по Керченскому проливу

Киев, , 10:59 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены пользоваться Керченским проливом с соблюдением международных норм. Об этом сообщил в эфире телеканала «Прямой» министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, украинские корабли, если в этом будет необходимость, будут осуществлять ротацию для «усиление наших возможностей».

При этом глава Минобороны Украины также добавил, что «прямо сегодня никто никуда не ходит».

По его словам, корабли ВМС Украины, когда «будут готовы», пройдут через Керченский пролив.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ, задержали в Черном море в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 г. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже Киев впервые объявил в десяти областях Украины военное положение, которого до сих пор не было, несмотря на военные действия ВСУ против Донбасса.

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