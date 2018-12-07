В МИД Японии надеются на разрешение ситуации с ДРСМД

Токио, , 10:56 — REGNUM Ситуация, сложившаяся вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вызывает беспокойство и крайнее сожаление у Японии. Как заявил 7 декабря на пресс-конференции в Токио глава министерства иностранных дел страны Таро Коно, правительство Японии рассчитывает на скорейшее разрешение конфликта.

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«Мы предполагаем, что в установленный 60-дневный срок могут произойти различные вещи, и надеемся, что все стороны эффективно используют это время», — приводит ТАСС слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был заключён между СССР и США в 1988 году, президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. Такое решение американский лидер принял из-за якобы нарушений положений соглашения со стороны России.

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4 декабря по итогам встречи глав МИД Североатлантического альянса в Брюсселе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон будет соблюдать договор РСМД ещё только 60 дней, а после этого начнёт испытывать подпадающие под действие договора ракеты, если Москва «не вернётся к исполнению договора». В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что США не подкрепили обвинения в адрес России никакими доказательствами. Глава государства назвал заявление Помпео «запоздавшим», так как сначала власти США объявили о намерении покинуть договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а уже потом принялись искать причины для этого.

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