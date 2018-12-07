Хуситов обвинили в пытках заключенных

Сана, , 11:00 — REGNUM Йеменских хуситов обвинили в применении пыток к военнопленным, сообщает 7 декабря Associated Press.

Данное заявление сделал один из врачей, которому привезли раненного пациента со следами пыток и с огнестрельными ранениями. Сотрудник медицинского учреждение не объяснил с чем связана его уверенность в том, что пытки — это дело рук хуситов.

Напомним, противники хуситов — арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, а также ОАЭ не раз обвинялись в военных преступлениях на территории государства в которое они вторглись. Среди них бомбардировки мирных жителей, а также создание секретных тюрем.

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