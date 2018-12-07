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Тегеран угрожает перекрыть Ормузский пролив

Политика

Кто атакует Иран изнутри и извне?

Тегеран угрожает перекрыть Ормузский пролив
eutrophication&hypoxia
Ормузский пролив. Вид из космоса

Тегеран, 7 декабря 2018, 10:35 — REGNUM  В Иране произошел очередной террористический акт, мишенью которого был полицейский участок. В результате взрыва заминированного автомобиля четыре человека погибли, еще четверо получили ранения.

Инцидент произошел на юго-востоке страны, где давно действует террористическая группировка «Джундалла» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступающая за независимость иранского Белуджистана.

Напомним, что в сентябре нынешнего года десятки людей человек погибли в результате теракта на параде в иранском Ахвазе (Хузестан) боевики. Эксперты предполагают, что напряжение в Иране и вокруг него в ближайшее время будет нарастать.

Кстати, как и предполагалось, к американским санкциям присоединился и Азербайджан. С одной стороны, из этой страны уходят крупные нефтяные компании. С другой — Баку перестал финансировать строительство железнодорожного пути на территории Ирана. По решению правительства на неопределенное время, скорее всего из-за угрозы эскалации было отложено строительство, в ходе которого 500 миллионов долларов Азербайджан должен был вложить в строительство транспортного коридора «Север-Юг».

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявляет, что: «США не смогут остановить экспорт иранской нефти и должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже его топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива».

Многие эксперты полагают, что таким образом Тегеран угрожает перекрыть Ормузский пролив — то самое «бутылочное горлышко», через которое следуют танкеры, груженые нефтью арабских стран Залива. Одним словом, ситуация вокруг Ирана обостряется и есть сообщения, согласно которым под прицелом иранских ракет могут оказаться американские авианосцы в Персидском заливе, а также базы США — Эль-Удейд в Катаре, Аль-Дафра в Объединённых Арабских Эмиратах и Кандагар в Афганистане.

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