В 30-ю годовщину в Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения

Гюмри, Армения, , 10:30 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, в Армении отмечают годовщину разрушительного Спитакского землетрясения, унесшего жизни и покалечившего судьбы многих тысяч людей в Армении.

7 декабря 1988 года разрушительное землетрясение практически сравняло с землей два города на севере Армении — Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. По официальным данным, погибло около 25 тысяч человек, десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова.

От бедствия сильно пострадали десятки других городов, в том числе третий по величине город Армении — Кировакан (ныне Ванадзор), а также сотни окрестных сел. Больше всего жертв было в Гюмри — 17 тысяч человек, и в эпицентре землетрясения, Спитаке — 4 тысячи человек.

В зоне бедствия и сегодня, спустя 30 лет после землетрясения, многие семьи продолжают жить во времянках, несмотря на неоднократные обещания сменявших друг друга правительств окончательно решить их жилищную проблему. Словосочетание «зона бедствия» до сих пор упоминается в политических программах партий.

Сейчас в Гюмри проходит выездное заседание правительства Армении, где в частности обсуждается доклад «о проделанных в зоне бедствия в 2018 году работах и о предстоящих работах на 2019 год».