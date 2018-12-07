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Глава Индонезии: «Строительство и развитие Папуа продолжится»

Политика

Строительство продолжится в сопровождении военных, чтобы гарантировать безопасность рабочих на местах

Джакарта, 7 декабря 2018, 10:31 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что строительство дорог в Папуа никогда не прекратится, сообщает Antaranews.

«Я утверждаю, что развитие будет продолжаться и строительство будет завершено как можно скорее», — заявил глава государства.

Джоко Видодо отметил, что строительство продолжится в сопровождении военных, чтобы гарантировать безопасность рабочих на местах.

Известно, что массовое убийство 24 строителей в Папуа произошло во время строительства отрезка дороги Вамена-Мумугу, протяженность которой 278 километров. Проект также включает строительство 35 мостов.

Издание отмечает, что строительство новых дорог в Западном Папуа в период с 2015 по 2019 годы достигло 1052 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии назвал погибших строителей героями развития Папуа, поскольку они работали над тем, чтобы связать все регионы в Папуа.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии назвал героями погибших строителей в Папуа

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Внутренняя политика Индонезии
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