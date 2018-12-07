«Ложный выбор» между Москвой и Вашингтоном и новые провокации: Радио REGNUM

Москва, , 11:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/951.

Читайте ранее в этом сюжете: Дружба с РФ — для одних дело чести, для других элемент пиара: Радио REGNUM