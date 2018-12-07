«Ложный выбор» между Москвой и Вашингтоном и новые провокации: Радио REGNUM

Москва, 7 декабря 2018, 11:00 — REGNUM
- «Очагом нестабильности» назвал Косово Лавров;
- В России обеспокоены положением на Балканах;
- На перехват шпионов российские истребители поднимались уже трижды;
- Свердловская чиновница Глацких не намерена уходить с поста;
- Пользователей могут обязать регистрировать телефоны за плату.
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