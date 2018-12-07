На Бали главы делегаций Индонезии и Италии обсудили экономические связи

Денпасар, Индонезия, , 09:58 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио ди Стефано в кулуарах демократического форума на Бали, сообщает Antaranews.

Индонезия и Италия ведут переговоры о завершении меморандума о взаимопонимании в области креативной экономики. Стороны договорились активизировать сотрудничество в таких сферах бизнеса как кулинария, мода и мебель.

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Замминистра иностранных дел Манлио ди Стефано обсудил растущие и развивающиеся торговые и инвестиционные отношения между двумя странами. По его словам, объем двусторонней торговли достиг 3 млрд долларов США в 2017 году, что на 16,84% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Индонезия и Италия будут отмечать 70-летние дипломатические отношения в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 11-ом демократическом форуме на индонезийском острове Бали, который проходит 6−7 декабря 2018 года, примут участие представители из 97 государств мира.

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