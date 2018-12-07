Вице-президент Эквадора ушла в отставку со скандалом

Кито, , 09:44 — REGNUM 6 декабря Национальная ассамблея Эквадора приняла отставку Марии Алехандры Викуньи с должности вице-президента, сообщает агентство Prensa Latina.

94 из 137 депутатов Ассамблеи проголосовали за одобрение прошения об отставке Викуньи, поданного 4 декабря. Теперь, в соответствии с законом, у парламента есть 30 дней, чтобы выбрать нового вице-президента. Его кандидатура также должна быть утверждена большинством депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября бывший подчиненный Марии Алехандры Викуньи обвинил ее в вымогательстве денег. Генеральная прокуратура объявила о начале предварительного расследования, и вице-президент подала прошение об отставке.

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