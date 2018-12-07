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Вице-президент Эквадора ушла в отставку со скандалом

Политика

Второе лицо государства Мария Алехандра Викунья была обвинена в вымогательстве

Кито, 7 декабря 2018, 09:44 — REGNUM  6 декабря Национальная ассамблея Эквадора приняла отставку Марии Алехандры Викуньи с должности вице-президента, сообщает агентство Prensa Latina.

94 из 137 депутатов Ассамблеи проголосовали за одобрение прошения об отставке Викуньи, поданного 4 декабря. Теперь, в соответствии с законом, у парламента есть 30 дней, чтобы выбрать нового вице-президента. Его кандидатура также должна быть утверждена большинством депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября бывший подчиненный Марии Алехандры Викуньи обвинил ее в вымогательстве денег. Генеральная прокуратура объявила о начале предварительного расследования, и вице-президент подала прошение об отставке.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Эквадора передал своего вице-президента в руки правосудия

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Внутренняя политика стран Латинской Америки
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