Ким Чен Ын получил приглашение посетить Южную Корею

Сеул, , 09:40 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын уже в ближайшие дни может посетить Южную Корею. Речь идёт о периоде с 12 по 14 декабря. Именно на эти даты президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил Ким Чен Ыну официальное приглашение. Об этом сообщает газета «Чосон ильбо».

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Детали организации поездки Ким Чен Ына в Южную Корею обсуждались в начале текущей недели в ходе незапланированного совещания, которое Мун Чжэ Ин провёл со своими советниками. Также, по данным издания, ещё одно совещание, посвящённое подготовке к приезду северокорейского лидера, прошло накануне, 6 декабря.

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Южная Корея готовится принять Ким Чен Ына в декабре

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года во время третьего за год межкорейского саммита в Пхеньяне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил лидера КНДР в Сеул. В октябре министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила, что правительство страны прилагает усилия для того, чтобы визит северокорейского лидера состоялся уже в 2018 году.

На днях президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о «существующей вероятности» визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул в 2018 году. При этом он отметил, что дата визита Ким Чен Ына не столь важна, как последствия этой поездки.

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