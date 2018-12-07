Вице-президент Индонезии назвал героями погибших строителей в Папуа

Джакарта, , 09:23 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что погибшие от рук преступных вооруженных группировок в Папуа, работали над созданием инфраструктуры, способствующей развитию Западного Папуа, сообщает Antaranews.

Вице-президент назвал погибших строителей героями развития Папуа, поскольку они работали над тем, чтобы связать все регионы в Папуа, обеспечивая развитие восточной части Индонезии.

По словам Юсуф Каллы, в настоящее время правительство уделяет приоритетное внимание процессу эвакуации тел погибших.

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Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил индонезийским военным и полицейским арестовать тех, кто совершил эти убийства в восточной части Индонезии.

Глава государства заявил, что командующий военно-вооруженными силами Индонезии, маршал Хади Тхаджанто, вместе с заместителем начальника индонезийской полиции, комиссаром Ари Доно, находится в Папуа, чтобы разобраться с преступлениями, в результате которых погибли рабочие. Джоко Видодо подчеркнул, что во всех уголках страны нет места вооруженным преступным группировкам.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Индонезии приостановили поиски тел рабочих из-за боевых столкновений с сепаратистским группировками.

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