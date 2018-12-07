Полторак: ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом

Киев, , 09:09 — REGNUM Корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины, соблюдая все международные правила и нормы, продолжат использовать Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире украинского канала «Прямой».

По его словам, в случае необходимости ВМС Украины намерены пользоваться Керченским проливом для «усиления наших возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе за нарушение российской границы были задержаны экипажи трех военных кораблей ВМС Украины.

Позже в Киеве назвали этот инцидент «агрессией» со стороны России.

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