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Полторак: ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом

Политика

25 ноября 2018 г. в Керченском проливе за нарушение российской границы были задержаны экипажи трех военных кораблей ВМС Украины

Киев, 7 декабря 2018, 09:09 — REGNUM  Корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины, соблюдая все международные правила и нормы, продолжат использовать Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире украинского канала «Прямой».

По его словам, в случае необходимости ВМС Украины намерены пользоваться Керченским проливом для «усиления наших возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе за нарушение российской границы были задержаны экипажи трех военных кораблей ВМС Украины.

Позже в Киеве назвали этот инцидент «агрессией» со стороны России.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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