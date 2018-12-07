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Канада поддержит финансово наблюдателей на выборах на Украине

Политика

Также средства пойдут на внедрение гендерного равенства на Украине

Оттава, 7 декабря 2018, 09:01 — REGNUM  На мониторинг украинских выборов Канада выделит $24 млн, заявили в канадском внешнеполитическом ведомстве, сообщает 7 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, выделенные средства пойдут также на поддержку избирательной реформы на Украине и внедрение гендерного равенства и инклюзивного управления. В МИД Канады отметили, что Оттава направит «значительное количество» наблюдателей на украинские выборы, причем мониторинговая миссия, помимо канадской, может быть также сформирована и от ОБСЕ.

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Напомним, Канада постоянно оказывает помощь Украине начиная с 2014 года, поддерживая русофобскую риторику киевской хунты. Так, уже не первый год на Украине находятся канадские военные инструкторы, которые обучают военнослужащих ВСУ.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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