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Индонезия призвала Венесуэлу поддержать Палестину в создании государства

Политика

Венесуэла является председателем Движения неприсоединения на период с 2016 по 2019 год

Денпасар, Индонезия, 7 декабря 2018, 08:52 — REGNUM  Индонезия надеется, что Венесуэла, которая в настоящее время является председателем Движения неприсоединения на период с 2016 по 2019 год, поддержит стремление палестинского народа создать суверенное палестинское государство, сообщает Sindonews.

Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с заместителем главы МИД Венесуэлы Рубеном Дарио Монилой в кулуарах Балийского демократического форума, который проходит 6−7 декабря 2018 года.

Замминистра иностранных дел Венесуэлы заявил, что необходимо улучшить сотрудничество между Венесуэлой и Индонезией, и правительство с этой целью назначило нового посла Венесуэлы в Индонезии.

Движение неприсоединения — это международная организация, объединяющая 120 государств мира, которые поддерживают основной принцип движения — отказ от участия в военных блоках.

Как сообщало ИА REGNUM, на двусторонней встрече Индонезия и Венесуэла также обсудили усилия по улучшению экономического сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы делегаций Индонезии и Венесуэлы провели встречу на Балийском форуме

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Внешняя политика Индонезии
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