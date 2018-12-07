В Бурунди распорядились закрыть представительство ООН

Бужумбура, , 08:54 — REGNUM Бурунди дала распоряжение о закрытии представительства ООН 5 декабря, объявив, что в течение двух недель все международные служащие должны покинуть Бужумбуру.

Бурунди начала сотрудничество с Советом по правам человека ООН с 2016 года. Страна обвиняет представительство в подготовке недостоверных отчетов, в которых говорится, что в Бурунди часто происходят нарушения прав человека.

По сообщениям Международного уголовного суда (ICC), в котором Бурунди тщательно охраняет свое членство, с апреля 2015 по май 2017 года в стране происходили беспорядки, вызвавшие смерти более тысячи людей, а число беженцев, по оценкам, около 400 тысяч человек.

Существуют опасения, что Бурунди использует все возможные силы, чтобы отделиться от международных организаций и избегать обвинений в том, что совершается в стране в противовес международным законам.

В ноябре Бурунди отказалась участвовать в заседании Восточноафриканского сообщества (ЕАС) под предлогом того, что ей необходимо решить внутренний политический кризис в стране.

На прошлой неделе Бурунди вступила в конфликт с Африканским союзом (AU) после того, как согласилась дать разрешение на задержание бывшего президента Пьера Буйойя за его причастность к убийству в 1993 году первого законно избранного президента Бурунд, Мельчиора Ндадайе. По сообщениям новостного портала Swahili Times.