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В МИД РФ прокомментировали попытки НАТО «освоить» Балканы

Политика

Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, подчеркнул Лавров

В МИД РФ прокомментировали попытки НАТО «освоить» Балканы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Москва, 7 декабря 2018, 08:21 — REGNUM  Москва обеспокоена положением на Балканах в связи с попытками Североатлантического альянса и ЕС «освоить» регион, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Министр иностранных дел России в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон» подчеркнул, что от государств региона «требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем».

«Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий», — отметил Лавров.

Также глава МИД РФ добавил, что главным очагом нестабильности на Балканах остается Косово, поскольку Приштина «открыто саботирует выполнение достигнутых при посредничестве ЕС в диалоге с Белградом договоренностей» и постоянно идет на новые провокационные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в МИД РФ заявили, что намерения властей отделившегося от Сербии края Косово по созданию собственных вооружённых сил являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

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