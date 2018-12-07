Глава МИД Йемена призвал хуситов передать власть правительству

Сана, , 08:16 — REGNUM Министр иностранных дел Йемена Халед аль-Ямани призвал хуситов передать всю власть в руки правительства, сообщает 7 декабря Al Jazeera.

Данное заявление было сделано во время мирных переговоров в Швеции, которые должны положить конец продолжающейся с 2014 года гражданской войне.

Аль-Ямани во время своего выступления не продемонстрировал стремления идти на какие-либо уступки, что вызвало недовольство у его противников и поставило переговоры на грань срыва.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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