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Глава МИД Йемена призвал хуситов передать власть правительству

Политика

Переговоры могут быть сорваны

Сана, 7 декабря 2018, 08:16 — REGNUM  Министр иностранных дел Йемена Халед аль-Ямани призвал хуситов передать всю власть в руки правительства, сообщает 7 декабря Al Jazeera.

Данное заявление было сделано во время мирных переговоров в Швеции, которые должны положить конец продолжающейся с 2014 года гражданской войне.

Аль-Ямани во время своего выступления не продемонстрировал стремления идти на какие-либо уступки, что вызвало недовольство у его противников и поставило переговоры на грань срыва.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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