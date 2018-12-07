Киев не пустил еще четырех российских журналистов в страну

Киев, , 08:08 — REGNUM Четырех российских журналистов не пустили на Украину, сообщает 7 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на Украину не пустили корреспондента сети журналистов-расследователей SCOOP Анастасию Дроздову, журналистов изданий «Старая Русь» и «Фонтанка» Елену Николаеву и Юлию Никитину соответственно, а также корреспондента газеты «Мой район» Елену Владыкину.

Напомним, ранее во въезде на Украину отказали еще двум журналистам: главному редактору интернет-издания «Такие дела» Анастасии Лотаревой и корреспонденту «Дождя» Евгении Зобниной. Официально причиной запрета на въезд стало то, что журналисты «не подтвердили цель визита».

Также Украина ранее запретила въезд на территорию страны всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет в связи с военным положением.

Читайте ранее в этом сюжете: Двум российским журналистам отказали во въезде на Украину