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Киев не пустил еще четырех российских журналистов в страну

Политика

Ранее въезд запретили двум журналистам

Киев не пустил еще четырех российских журналистов в страну
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 7 декабря 2018, 08:08 — REGNUM  Четырех российских журналистов не пустили на Украину, сообщает 7 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на Украину не пустили корреспондента сети журналистов-расследователей SCOOP Анастасию Дроздову, журналистов изданий «Старая Русь» и «Фонтанка» Елену Николаеву и Юлию Никитину соответственно, а также корреспондента газеты «Мой район» Елену Владыкину.

Напомним, ранее во въезде на Украину отказали еще двум журналистам: главному редактору интернет-издания «Такие дела» Анастасии Лотаревой и корреспонденту «Дождя» Евгении Зобниной. Официально причиной запрета на въезд стало то, что журналисты «не подтвердили цель визита».

Также Украина ранее запретила въезд на территорию страны всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет в связи с военным положением.

Читайте ранее в этом сюжете: Двум российским журналистам отказали во въезде на Украину

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