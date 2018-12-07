Российские средства РЭБ всерьёз обеспокоили военных НАТО

Москва, , 07:53 — REGNUM Североатлантический альянс признал уязвимость своей военной инфраструктуры и средств связи перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и собирается разработать новую систему защиты коммуникаций. Об этом со ссылкой на документы альянса сообщает RT.

В заявке на исследование Научно-технической организации НАТО (STO) указано, что новая система защиты должна гарантированно скрывать от российских средств РЭБ местонахождение «особо важных целей».

«Недавние учения на восточной границе НАТО, присутствие в Прибалтике и война на Украине продемонстрировали успешность российской стратегии РЭБ», — цитирует текст документа агентство.

Также в заявке указано, что имеющиеся на сегодняшний день у военного блока средства противодействия российским средствам РЭБ могут оказаться недостаточными.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября заместитель гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил, что в России началось серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет.

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